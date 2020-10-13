لدواعي أمنية.. مصرف «النوران» يُعلن توقفه عن العمل

أعلن مصرف “النوران” تعليق العمل اعتباراً من اليوم الثلاثاء، وإلى حين إشعار آخر.

وأرجع المصرف سبب التعليق في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى دواعي أمنية أدت إلى عدم تمكن العاملين والمسئولين من ممارسة مهامهم ومباشرة أعمالهم بسبب التهديدات على بعض المخولين بتمرير معاملات موقوفة من النائب العام.

وأشار إلى أنه تم إبلاغ الجهات المختصة بها بالخصوص.

وناشد المصرف كافة الجهات الأمنية بضرورة تحمل مسؤولياتها لحماية المصرف باعتباره من المؤسسات العامة وحماية العاملين به.

اعلان هام.. يعلن مصرف النوران ولدواعي امنية ادت الى عدم تمكن العاملين والمسئولين من ممارسة مهامهم ومباشرة اعمالهم بسبب… Gepostet von ‎مصرف النوران Nuran Bank‎ am Montag, 12. Oktober 2020

وتحصـل المصـرف مـن قِبـل الجهــات المختصــة علـى إذن مزاولة النشاط سنة 2008 في شكـل شركـة مســاهمة ليبية برأس مال وقـدره 600 مليون دينار ليبـي منـاصفة بيـن المصرف الليبــي الخــارجـي وجهــاز قـطـر للاستثمـار الـذي تنـازل لاحقـاً إلى قطر القــابضـة، منطلقـاً من فكــرة أن الإدارة السليمـة والبيئـة الرقـــابيـة الفـــاعلة شرطــان أساسيان لقيام نظام مصرفي سليم ومطلبان ضروريان لتحقيـق مستهدفـات القطــاع المصـرفي وتطــويـر أداءه بهدف الوصول بالمصرف إلى مصاف المؤسسات العالمية وبمعـايير قياسية، ما ينعكـس بـدوره بشكل إيجابي على القطـاع المصرفي في ليبيـا بصفـة عـامة، بحسب الموقع الرسمي للمصرف.