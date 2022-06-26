لرئيس منتخب سنسلّم السلطة.. «الكوني» يؤكد التزامهم إنهاء المراحل الانتقالية

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، إنّ المجلس ملتزم بتسليم السلطة لرئيس منتخب، وإنهاء المراحل الانتقالية وفق قاعدة دستورية تتفق على نتائجها جميع الأطراف السياسية.

الكوني وعلى هامش توقيع مذكرة تفاهم بين مفوضية الانتخابات والاتحاد الوطني لعمال ليبيا، أكد على أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وانتخاب رئيس يقود البلاد.

واعتبر الكوني أنّ توقف الانتخابات كان لأسباب سياسية وليست فنية، مشيدا بالتهجيزات التي أجرتها مفوضية الانتخابات الفترة الماضية قبيل 24 ديسمبر الماضي.

وتابع الكوني أنّ اجراء الانتخابات العامة امر واقع لا مناص منه، مؤكدا استمرار دعمهم للمفوضية وتذليل الصعوبات التي تعيق عملها وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وذكر الكوني أنّ النقابات العمالية تعتبر أداء لتحريك المواطنين والضغط لإجراء الانتخابات واختيار من يقود ليبيا خلال المرحلة القادمة، وإنهاء الأجسام السياسية الموجودة على الساحة الحالية.