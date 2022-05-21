لرصد «جدري القردة».. استنفار صحي بالسعودية قبل موسم الحج

أصدرت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، بياناً بشأن مرض جدري القرود، بعد ظهور حالات إصابة في دول غربية، لا سيما مع اقتراب موسم الحج.

وأكدت الوزارة في بيانها، أنه “لم يتم حتى الآن رصد أي حالة في المملكة مصابة بمرض جدري القرود، الذي بدأت تظهر له حالات مؤخراً في بعض دول أوروبا وشمال أمريكا، بعد أن كان مستوطناً في بعض الدول الإفريقية لأكثر من 50 عاماً”، حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

ونوهت الصحة السعودية إلى أنه لديها جاهزية “تامة للرصد والتقصي والتعامل مع الحالات في حال ظهور أي حالة”، لافتة إلى أن جميع الفحوصات الطبية والمخبرية متوفرة، إضافة إلى خطة وقائية وعلاجية متكاملة للتعامل مع مثل تلك الحالات في حال ظهورها.

وتستعد المملكة لاستقبال نحو مليوني حاج هذا الموسم في الثلث الأول من شهر يوليو المقبل.

ودعت السلطات الصحية في السعودية إلى “اتباع السلوكيات الصحية، والإرشادات التوعوية التي تصدر عنها وعن هيئة الصحة العامة (وقاية)، كذلك في حالة السفر لخارج المملكة التعرف على الإجراءات الوقائية اللازمة خاصة في الدول التي تم رصد المرض فيها”.

#وزارة_الصحة تؤكد عدم تسجيل أي حالة مصابة بجدري القردة في المملكة، الذي بدأت تظهر له حالات مؤخراً في بعض دول أوروبا وشمال أمريكا، بعد أن كان مستوطنا في بعض الدول الأفريقية لأكثر من 50 عاما، وتشير إلى جاهزيتها التامة للرصد والتقصي والتعامل في حال ظهور أي حالة.#واس_عام pic.twitter.com/sxYaC0aP6y — واس العام (@SPAregions) May 21, 2022