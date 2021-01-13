لرفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.. إيقاف طيار تونسي عن العمل وإحالته للتحقيق

أفادت وسائل إعلام تونسية، أمس الثلاثاء، بأن شركة “طيران الإمارات” قامت بإيقاف قائد طائرة تونسي الجنسية عن العمل، بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب.

وانطلقت في 19 أكتوبر الماضي، أول طائرة ركاب تجارية من بلد خليجي إلى إسرائيل، تابعة لشركة الاتحاد للطيران، والتي دخلت التاريخ كونها أول رحلة من بلد عضو بمجلس التعاون الخليجي إلى إسرائيل، بعد أن أقر الجانبان تسيير 28 رحلة أسبوعية بينهما، عقب توقيع اتفاق التطبيع.

وقالت صحيفة “الشارع المغاربي” في خبر لها، إن “منعم صاحب الطابع وهو قائد طائرة تونسي يعمل بشركة طيران الإمارات تم تجميد نشاطه كقائد طائرة بسبب رفضه المشاركة في رحلة إلى تل أبيب”.

من جانبه كتب صاحب الطابع في تدوينة نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك: “تم تجميد نشاطي كقائد طائرة في طيران الإمارات بسبب رفضي المشاركة في رحلة إلى تل أبيب. الله فقط من يرعاني.. لست نادماً”.

كما نقلت صحيفة “الشارع المغاربي” عن صاحب الطابع تأكيده إيقافه عن العمل في انتظار مثوله أمام لجنة التأديب، وأشارت إلى أن صاحب التدوينة أغلق صفحته بـ”فيسبوك” مباشرة بعد نشر التدوينة.

ويأتي ذلك بعد أشهر من تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل وانطلاق أول طائرة ركاب تجارية من بلد خليجي إلى إسرائيل، تابعة لشركة الاتحاد للطيران، خلال شهر أكتوبر 2020.

وكان على متن هذه الرحلة مجموعة من كبار مسؤولي القطاع وشخصيات بارزة بقطاع الأعمال ووسائل إعلامية للتعرف على أبوظبي والإمارات ككل، تلبية لدعوة من طيران الاتحاد وممثلي قطاع السياحة بأبوظبي.

كما وقَّعت إسرائيل والإمارات العربية المتحدة اتفاقاً للسماح بتسيير 28 رحلة طيران تجارية أسبوعياً بين مطار بن غوريون الإسرائيلي ودبي وأبوظبي.

يأتي الاتفاق، الذي يسمح أيضاً بعدد غير محدود من رحلات الطيران العارض إلى مطار أصغر في جنوب إسرائيل وعشر رحلات شحن أسبوعياً، بعد أن وافقت إسرائيل والإمارات على تطبيع العلاقات.