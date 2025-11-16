لرفع الإيرادات.. الصومال يبدأ تشغيل ميناء مقديشو

أطلق وزير الموانئ والنقل البحري الصومالي عبد القادر محمد نور مرحلة تشغيل متواصل لميناء مقديشو على مدار 24 ساعة، مؤكدا أن التحسن الملحوظ في الإجراءات الأمنية داخل العاصمة أتاح الانتقال إلى هذا النمط التشغيلي الذي طالما انتظره القطاع التجاري في البلاد.

وقال محمد نور إن تشغيل الميناء دون توقف يعزز انسيابية الحركة ويرفع كفاءة المناولة ويقلل ازدحام السفن ويحد من التأخيرات، ما يمنح الميناء قدرة تنافسية أعلى ويتيح للدولة زيادة إيراداتها وتحسين الأداء اللوجستي للاقتصاد الصومالي.

وانتقل الوزير إلى إبراز المكاسب المباشرة للتجار، موضحا أن الخدمات المتواصلة تتيح مرونة أكبر في عمليات الشحن والتخليص وتحد من التكاليف المرتبطة بفترات الانتظار، الأمر الذي يشكل نقطة تحول في البيئة التجارية لمقديشو.

وانطلق محمد نور في توضيح الخطوة باعتبارها جزءا من برنامج موسع تتبناه الوزارة لتطوير الموانئ الصومالية، انسجاما مع رؤية الرئيس حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء حمزة عبدي بري لرفع مستوى الكفاءة البحرية وتعزيز دور البلاد في سلاسل التجارة الإقليمية.

ووجه الوزير تقديره لمدير الميناء محمد علي نور أميريكو وإدارة ميناء البيرق مقديشو والأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية التي ساهمت في بلوغ هذا التطور، مشيرا إلى أن هذا التعاون أسّس أرضية صلبة للانتقال إلى نمط تشغيلي أكثر تقدما.

ويُعد ميناء مقديشو الأكبر في الصومال، وتديره مجموعة البيرق أليورت التركية منذ إعادة تحديثه في 2014، ويشكل بوابة رئيسية لحركة التجارة الخارجية ودعامة أساسية للاقتصاد الوطني.