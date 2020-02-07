لرفع البلاء عن بلادهم.. أتراك يُحيون تقليداً قديماً بتوزيع الخبز وقراءة القرآن

التقليد يعود إلى 487 عاماً. [DH]

قالت صحيفة HaberTürk التركية، في مقال الجمعة، ترجمته شبكة “عربي بوست”، إن مواطنين من مدينة أرضروم شرقي تركيا، أحيوا تقليداً يطلقون عليه اسم «1001 ختم»، ليرفعوا البلاء عن بلدهم، خاصة بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها تركيا.

ويمارس الأتراك التقليد منذ 487 عاماً لحماية مدينتهم أرضروم من الكوارث الطبيعية، لكن هذه المرة الوضع مختلف، حيث أقاموا المناسبة مرتين، مرة لحماية مدينتهم من الكوارث، والثاني بعد حوادث انهيار الجبل الثلجي والزلزال وسقوط الطائرة، التي شهدتها تركيا في الأسبوعين الماضيين، وذلك اعتقاداً منهم بأن هذا التقليد يحمي البلد من الحوادث والكوارث، بحسب ما نقلت شبكة “عربي بوست”,

واحتفل سكان مدينة أرضروم التركية، بهذا التقليد في 17 يناير/كانون الثاني 2020، حيث قاموا بوضع قطع الخبز على الجبال، وبختم القرآن الكريم آلاف المرات في المسجد الكبير بمشاركة أكثر من 5000 شخص.

وبعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها تركيا، أعاد السكان وضع 2001 من قطع الخبر للحيوانات البرية لدفع البلاء عن بلدهم.

وقال مواطنون من المدينة إنهم اعتادوا ممارسة هذا التقليد كل سنة ليحمي الله البلاد من الكوارث، وأضافوا:

إنما هذه السنة فالوضع مختلف، وضعنا 2001 من قطع الخبز بسبب حادثة انهيار الجبل الثلجي، وسقوط الطائرة والزلزال ونتمنى أن لا تتكرر هذه الأحداث مرة أخرى.

يأتي ذلك في حين، شهدت تركيا حوادث مختلفة في الأيام الماضية، بداية مع الزلزال الذي ضرب ولاية ألازيغ شرقي البلاد والتي راح ضحيته 21 شخصاً، ثم حادث الانهيار الثلجي الذي لقي جراءه أكثر من 20 شخصاً حتفه، وفي نفس اليوم خرجت طائرة تركية عن مسارها في مطار صبيحة كوكجن بإسطنبول ولقي 3 أشخاص مصرعهم.

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