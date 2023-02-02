لرفع حظر الطيران.. مباحثات بين ليبيا والمفوضية الأوروبية

بحث سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي مع المدير العام لمديرية النقل والاتصالات في المفوضية الأوروبية هنريك هوليولي رفع الحظر الأوروبي عن الرحلات الجوية الليبية.

وقال العاشي إنّ اللقاء الذي عقد في بروكسل تركز على موضوع الخطوات المتعلقة برفع الحظر وتلبية الاشتراطات الأوروبية والمشاركة الليبية في اجتماع وزراء النقل لدول الاتحاد من أجل المتوسط.

هذا وفرض الاتحاد الأوروبي أواخر 2014 الحظر على التعامل مع جميع مؤسسات الطيران الليبية ومنع طائراتها من التحليق في المجال الجوي للاتحاد، وكذلك الهبوط والإقلاع من مطاراتها لأسباب تتعلق بالفحوصات الأمنية.