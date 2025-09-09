لرفع كفاءة الاستجابة.. المرور يبحث رفع مستوى الأداء بمعالجة الحوادث

عقد اللواء نور الدين المقري، رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص المكلف، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس قسم التسجيل والإحصاء، وعددًا من رؤساء وحدات استيفاء التحقيق بأقسام المرور، إلى جانب المدخلين بمنظومة أرشفة المحاضر.

وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات تطوير العمل الميداني ورفع مستوى الأداء في معالجة الحوادث المرورية، حيث جرى التأكيد على ضرورة جاهزية الفرق المختصة للتحرك الفوري إلى مواقع الحوادث، والإسراع في استكمال المحاضر وتحويلها إلى نيابة المرور دون تأخير.

كما شدّد اللواء المقري على أهمية تعزيز التعاون مع قسم مباحث المرور، خاصة في متابعة الحوادث المجهولة، إلى جانب الدور الحيوي لمنظومة الأرشفة في تسريع الإجراءات وتحقيق الدقة في حفظ البيانات وتسهيل الوصول إليها.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مكتب شؤون المرور والتراخيص لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين الاستجابة للحوادث بما يضمن العدالة وسرعة الإجراءات.