لرفع كفاءة القوات المسلحة.. ليبيا وتركيا تُطلقان شراكة دفاعية جديدة

في إطار تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا وتركيا، وقّعت وزارة الدفاع الليبية اتفاقية تعاون جديدة مع نظيرتها التركية، تهدف إلى رفع كفاءة وقدرات الجيش الليبي، وذلك خلال زيارة رسمية أجراها وكيل وزارة الدفاع الليبية، عبد السلام زوبي، إلى العاصمة التركية أنقرة.

وخلال الزيارة، التقى زوبي كلًا من وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ووكيل وزارة الدفاع التركية، حيث تناولت المباحثات سبل تطوير التعاون الدفاعي بين البلدين، والتنسيق المشترك في مجالات التأهيل والتدريب.

وتتضمن الاتفاقية عددًا من البنود المتعلقة بالتدريب العسكري المتقدم، وتبادل الخبرات، والدعم الفني واللوجستي، بما يسهم في تعزيز الجاهزية القتالية والاحترافية داخل صفوف الجيش الليبي، وذلك ضمن برنامج التطوير المؤسسي الذي تنفذه وزارة الدفاع الليبية.

وأكد زوبي عقب التوقيع، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة ضمن خطة شاملة لتأهيل منتسبي المؤسسة العسكرية الليبية، مشيرًا إلى متانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط ليبيا وتركيا في المجال الدفاعي.

من جانبه، أعرب الجانب التركي عن التزامه المستمر بدعم جهود ليبيا في تطوير منظومتها الدفاعية، بما يعكس عمق الشراكة والتعاون المشترك بين البلدين.