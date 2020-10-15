لرفع مهارات طيران الشرطة.. داخلية الوفاق تتعاقد مع «إيرباص» الفرنسية

قام وفد من وزارة الداخلية بحكومة الوفاق بزيارة إلى شركة “إيرباص” في فرنسا.

وتأتي الزيارة بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا.

وأجرى الوفد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع مسؤولي الشركة للاستفادة منها في مجال الطيران، وإمكانية التعاقد معها لتزويد الوزارة بعدد من الطائرات لاستعمالها في عمليات البحث والإنقاذ والإسعاف ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومراقبة السواحل والحدود، وللرفع من قدرات ومهارات طيران الشرطة الليبية.

يُشار إلى أن إيرباص ساس (بالإنجليزية: Airbus SAS)‏، هي شركة صناعة الطائرات التابعة لشركة EADS، الشركة الأوروبية للصناعات الجوية، ويقع مقرها في تولوز بفرنسا، وهي ذات نشاط كبير في جميع أنحاء أوروبا، حيث تنتج ما يقرب من نصف طائرات العالم النفاثة.

بناء على تعليمات وزير الداخلية المفوض السيد فتحي باشاغا ,,, قام وفد من وزارة الداخلية بزيارة إلى شركة ايرباص بفرنسا,… Gepostet von ‎وزارة الداخلية الليبية‎ am Donnerstag, 15. Oktober 2020