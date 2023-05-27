لزيادة إمدادات الغاز للسوق المحلي.. مؤسسة النفط تستكمل تنفيذ مشروع حيوي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إكمال تنفيذ مشروع حيوي استراتيجي لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي للسوق المحلي ومشروع استكمال وحدة إرسال الكواشط التابعة لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.

وبحسب ما أفادت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فقد تم إنشاء منظومة حديثة لتخفيض الضغط بمحطة ضواغط الغاز التابعة لشركة “جرين ستريم” وبدأت فعليا التجارب التشغيلية لرفع قدرة المحطة لتزويد السوق المحلي بـحوالي 700 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا، بزيادة قدرها 170 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا تقريبًا.

كما تم إنهاء ربط الكاشطة التابعة لشركة “سرت” لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مما يمكنها من إجراء أعمال تنظيف الخط وكذلك تنفيذ عمليات الفحص الإلكتروني باستخدام الكاشطة الذكية.

هذا وسيتدفق الغاز إلى منظومة السوق المحلي تدريجيًا حتى تستكمل التجارب التشغيلية المرتبطة بمنظومة تخفيض الغاز.

وأشارت مؤسسة النفط إلى أن هذه الأعمال نفذت بالتزامن مع إجراء العمرة الشاملة لمجمع “مليته” لأنها تتطلب التوقف الكامل لعمليات ضخ الغاز.