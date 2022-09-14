لزيادة الإفصاح والشفافية.. «الدبيبة» و«الكبير» يبحثان ملف الإنفاق الحكومي

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الإنفاق الحكومي وزيادة الإفصاح والشفافية في كافة المصروفات الحكومية.

وناقش الطرفان خلال اجتماع بمكتب المحافظ، ملاحظات تقرير مصرف ليبيا المركزي الشهري بشأن تدنّي إيرادات بعض الجهات الحكومية مثل قطاع الاتصالات والجمارك.

واتفق الطرفان على ضرورة العمل على توفير الاحتياجات الضرورية للمواطن على أن تُحال للمصرف المركزي وفق الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة، ومراعاة الملاحظات الواردة من الإدارات الفنية بالمصرف.

وأكد الدبيبة على أنّ الحكومة تعمل على التعاون مع الجهات الرقابية والمصرف المركزي، لتقديم الخدمات الأساسية للمواطن، والعمل على الإفصاح والشفافية للمصروفات الحكومية، وتقديم البيانات اللازمة لصدور التقرير الشهري من المصرف موضّحا لكافة المعلومات.