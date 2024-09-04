لزيادة التفاعل.. إنستغرام تتيح خاصية عرض التعليقات على القصص

أعلن تطبيق إنستغرام، الثلاثاء، عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عرض التعليقات على قصصهم بدلاً من تلقيها كرسائل خاصة، في خطوة تهدف لزيادة التفاعل وتعزيز تجربة المستخدم.

الميزة الجديدة، التي تجعل التعليقات مرئية فقط للمستخدمين الذين يتابعون منشئ القصة، تتيح للأفراد التحكم في نشر التعليقات عبر خيار يمكن تعطيله، وفق ما أعلنته الشركة.

وقالت شركة إنستغرام إن هذه الأداة تهدف إلى خلق تجارب مجتمعية أكثر تفاعلاً، وتعزيز مشاركة المستخدمين، بالتزامن مع زيادة في تواصل المستخدمين عبر الرسائل المباشرة والمجموعات المغلقة، بعيدًا عن التفاعل مع الإعلانات.

ومن المعروف الرد على “القصص” على إنستغرام كان يتم عبر رسالة خاصة تُرسل فقط إلى الشخص الذي نشر المحتوى.أما الآن، فإن إضافة خاصية التعليقات توفّر طريقة أكثر علنية للتفاعل مع القصص.

ورغم ذلك، فإن القدرة على التعليق محدودة أكثر؛ فقط الأشخاص الذين يتابعون الناشر والذين يتابعهم الناشر بدورهم سيكونون قادرين على ترك تعليق. وقد أوضحت إنستغرام كيفية عمل معظم هذه الخاصية في مقطع فيديو.

وقالت المتحدثة باسم إنستغرام، إيميلي نورفولك، إن “التعليقات مؤقتة وستستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة.و”سيكون لدى المستخدمين خيار تشغيل أو إيقاف التعليقات على أي قصة يشاركونها”.

وقد أبدى بعض المؤثرين حماسا للخاصية الجديدة، معتبرين أنها قد تزيد من المحادثات العامة وتجعل القصص تبدو كأنها بث مباشر. وبالمقابل، يعبر بعض المستخدمين على وسائل التواصل الاجتماعي عن تحفظاتهم بشأن الميزة الجديدة، مما يثير تساؤلات حول تأثيرها الفعلي على تجربة المستخدمين.