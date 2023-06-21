لساعات متتالية.. توقف حركة الطيران في ليبيا.. اقرأ التفاصيل

قال رئيس النقابة العامة للمراقبين الجويين فتحي البوسيفي إنّ حركة الملاحة الجوية متوقفة اليوم في جميع المطارات إلى الساعة الواحدة ظهرا

وأوضح البوسيفي أنّ جميع الشركات الجوية المحلية والدولية أوقفت رحلاتها جراء اعتصام المراقبين باستثناء الإسعاف الطائر ورحلات حجيج بيت الله الحرام، والرحلات العسكرية.

وتابع البوسيفي في تصريح صحفي أنّ المراقبون سيشرعون بعد الاعتصام في تقييد حركة الملاحة الجوية لمدة 30 دقيقة بين كل رحلة ورحلة يوميا

وذكر البوسيفي أنّ هذه الإجراءات تأتي بسب عدم التزام وزارة المالية بتنفيذ جدول المرتبات الموحد وصرف المستحقات المالية ونحملها مسؤولية سلامة حركة الملاحة الجوية.