لسبب خطير.. شركة شهيرة تسحب منتجاً لعلاج «حب الشباب»!

أفادت وكالة “بلومبيرغ”، بأن “شركة “لوريال” لمستحضرات التجميل، “سحب جميع دفعات منتجها “إيفاكلار ديو” لعلاج حب الشباب من الأسواق الأمريكية، وذلك بعد اكتشاف آثار لمادة بنيزين (Benzene)، التي تُعرف بأنها مادة مسرطنة”.

وأكد متحدث باسم “لاروش بوزيه” أن “الشركة وجدت “آثارًا طفيفة” من مادة “بنيزين” في إحدى دفعات إيفاكلار ديو”، وشددت على “أن هذه المستويات “لا تشكل خطرًا صحيًا”.

وأضاف: “رغم أن المستويات المكتشفة ليست خطيرة، فإننا ملتزمون بأعلى معايير الجودة، ولهذا قررنا بالتنسيق مع إدارة الغذاء والدواء، سحب الكميات المتبقية من الصيغة الحالية لإيفاكلار ديو من الأسواق بشكل استباقي”.

وأوضحت الشركة، “أن سحب المنتج يأتي أيضًا ضمن خطة لإطلاق صيغة جديدة محسنة من إيفاكلار ديو، قيد التطوير منذ عام 2024، ستكون متاحة قريبًا للمستهلكين”.

وأعلنت لوريال، “أنها أزالت جميع عبوات إيفاكلار ديو المتبقية من المتاجر، ولم يعد المنتج متاحًا للشراء”.

هذا “ويُباع هذا المنتج تحت العلامة التجارية الشهيرة “لاروش بوزيه”، ويحتوي على بيروكسيد البنزويل، وهو عنصر فعال في مكافحة “حب الشباب”، و”بنيزين” هي مادة كيميائية عديمة اللون، تتبخر بسرعة عند تعرضها للهواء، وتصنّف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC)، والبرنامج الوطني الأميركي لعلم السموم (NTP)، ووكالة حماية البيئة (EPA) “البنزين”، على أنه مادة مسرطنة معروفة”، ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، يرتبط التعرض لتلك المادة بزيادة خطر الإصابة بسرطانات الدم مثل اللوكيميا”.

وكان “حذّر مختبر “فيلشور” المستقل في ولاية كونيتيكت، من “وجود مستويات عالية من تلك المادة في العديد من المنتجات التي تحتوي على بيروكسيد البنزويل”.