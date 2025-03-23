 لسبب رائع.. «الوليد بن طلال» يتصدّر العناوين ويتحدّى شاب سعودي (فيديو)

تصدر رجل الأعمال السعودي “الوليد بن طلال”، مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن “وعد بتقديم سيارة لشاب كهدية شرط أن ينحف جسده”.

وفي مقطع فيديو أثار تفاعلا واسعا، “وظهر الوليد بن طلال خلال ممارسته الرياضة وهو يقف مع شاب يطلب منه الدعم، ليرد عليه قائلا: “أدعمك بس تسوي رجيم وما تتسحّر”، فيرد الشاب: “على خشمي، ببدأ من اليوم”.

وأضاف الوليد بن طلال: “أدعمك وأعطيك سيارة إذا سويت رجيم ونقصت وزنك”، و”طلب من مرافقيه تدوين رقم الشاب للاتصال به لاحقا”.

يذكر أن “الوليد بن طلال”، من العائلة الحاكمة في السعودية، وابن طلال بن عبد العزيز، ووالدته لبنانية الأصل وهي منى الصلح ابنة رياض الصلح أول رئيس وزراء في لبنان، كما أنّ “الوليد بن طلال” حفيد أول ملك سعودي؛ الملك عبد العزيز آل سعود.

تركي بن طلال بن عبد العزيز: لا كراسي فاخرة للمسؤولين

طالب “تركي بن طلال بن عبد العزيز”، أمير منطقة عسير، “بمنع استخدام الكراسي الفاخرة أو المذهبة في الاجتماعات الرسمية”، معتبرا أن “المسؤول يجب أن يكون في خدمة المواطنين وليس العكس”، وجاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع مع قيادات المنطقة ضمن فعاليات مبادرة “أجاويد” في نسختها الثالثة.

وأكد الأمير السعودي على أنه: “لا مكان للكراسي المذهبة في اجتماعاتنا الرسمية. يمنع منعا باتا وجود أي كرسي فاخر يجلس عليه مسؤول أمام المواطنين. المسؤول الحقيقي يجلس خلف المواطنين، وليس أمامهم”.

كما وجه “بإصدار تعميم لجميع محافظات المنطقة ينص على إزالة أي كراسي مذهبة أو فاخرة من المستودعات”، قائلا: “لا أريد أن أرى كرسيا مذهبا في أي مكان. يجب إزالته فورا من جميع المستودعات. المسؤول يجلس في الخلف، والمواطن في المقدمة، لأن المسؤول هنا لخدمة الناس، وليس ليتصدر المشهد”.

في لحظة استثنائية تُعبّر عن أسمى معاني القيادة، سمو الأمير #تركي_بن_طلال أمير منطقة #عسير يرفض بكل فخر أن يجلس المسؤولون على الكراسي المذهبة، ويقرر هو شخصيًا أن يكون خلف مواطنيه، بينهم، لا فوقهم.



هكذا يظهر القائد الحقيقي الذي لا يرى في نفسه تميزًا عن شعبه إلا في حمل أعباء… pic.twitter.com/gCliCztN6A — المستشار الإعلامي ا / محمد ال دوبان الوادعي (@moom1080) March 22, 2025

سمو امير منطقة عسير يمنع جلوس المسؤولين أمام المواطنين علي كراسي مذهبه توجيه رائع جدا بارك الله الجهود شكرا سمو الأمير تركي بن طلال pic.twitter.com/kw3ew3YUS3 — سالم آل سحمان (@SalemAlSehman) March 22, 2025

الأمير تركي بن طلال :

يمنع منعا باتا الكرسي المذهّب لأي مسؤول في منطقة عسير وجلوس المسؤول على كرسي مذهب قدام المواطن..المسؤول يجلس خلف المواطنين وليس أمامهم..

توجيه رائع سمو الأمير بارك الله فيك..باقي من يسحب لهم الكراسي طال عمرك..



#واي_فاي_حلقه٢٢ #تركي_بن_طلال #رمضان_كريم… pic.twitter.com/9VJjo0QNzG — سليمان الشريف "البارقي" (@Asharef_soliman) March 22, 2025