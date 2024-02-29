 لسبب غريب.. وزير الدفاع الأمريكي يخضع لاستجواب الكونغرس

يخضع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، لأول مرّة، لاستجواب في الكونغرس، وذلك لسبب غريب، يتعلق بحالته الصحية،

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن “أوستن”، سيخضع للاستجواب بسبب قراره إبقاء الجراحة التي أجراها في المستشفى لعلاج “سرطان البروستاتا”، سرّا حتى عن الرئيس جو بايدن ونائبته في الوزارة.

وقال مايك روجرز رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: من غير المقبول بالمرة أن يستغرق الأمر أكثر من 3 أيام لإبلاغ الرئيس، أن وزير الدفاع في المستشفى ولا يسيطر على البنتاغون.

وأضاف: كانت الحروب مشتعلة في أوكرانيا وإسرائيل، وكانت سفننا تتعرض لإطلاق النار في البحر الأحمر، وكانت قواعدنا تستعد للهجوم في العراق وسوريا، لكن القائد الأعلى لم يكن يعلم أن وزير دفاعه كان خارج الخدمة.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اختار الحفاظ على سرية الجراحة الأولية التي أجراها بسبب سرطان البروستاتا في ديسمبر الفائت 2023، وأخفى تشخيص إصابته عن الرئيس جو بايدن لأسابيع، فيما لم يتم إبلاغ القائد الأعلى للقوات الأميركية والكونغرس إلا بعد ايام من دخوله المستشفى في الأول من يناير بسبب مضاعفات علاجه.

وفي 17 فبرير الجاري، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، أن مخاوف متعلقة بالخصوصية ساهمت في السرية التي أحاطت دخول وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إلى المستشفى للعلاج من السرطان، لكنه لم يجد أي دليل على ارتكاب مخالفات أو تعمد التعتيم على الأمر.