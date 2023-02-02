لسحبها من ليبيا.. قطر تستعد لرعاية مباحثات بين الحكومة السودانية ومليشيا دارفور

كشف موقع أفريكا إنتليجنس الفرنسي عن استعداد قطر لرعاية مباحثات بين ممثّلين عن الحكومة السودانية ومليشيا دارفور الموجودة في ليبيا.

وتهدف هذه المباحثات إلى سحب هذه الفصائل المسلحة من ليبيا ورجعوها إلى دافور في حال تمّ التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة السودانية، بحسب أفريكا إنتليجنس.

يشار إلى أن قطر رعت اتفاق سلام بين المعارضة التشادية و الجيش السوداني، والذي نتج عنه إعلان مليشيا اتحاد القوى من أجل التنمية والدمقراطية التابعة للمعارضة التشادية بدء انسحابها من جنوب ليبيا والعودة إلى بلادها.