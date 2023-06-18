لسرقة معدات طبية.. النيابة تسجن مسؤول قسم العيون بمركز زليتن الطبي

أعلنت النيابة العامة عن تحريك دعوى الجنائية في مواجهة مسؤول قسم العيون وعنصريْن طبّييْن في مركز زليتن الطبي والشروع في ملاحقة عنصر طبي مساعد فيه.

وذكر مكتب النائب العام أنّ هذه الإجراءات تأتي في إطار تحقيق واقعة اختلاس أدوات ومعدات لجراحة العيون داخل المؤسسة الصحية في المركز الطبي.

وتابع مكتب النائب العام أنّ المحقق استدل على إثبات استلام القائم على إدارة قسم العيون وطبيبيْن لهذه المعدات الطبية قبل اختفائها وعدم استعمالها في النظام الجراحيبغير مبرر يدرأ عنهم المسؤولية.

وأضاف مكتب النائب العام أنّه أمام عجز المستجوَبين عن دفع دلائل الإثبات القائمة ضدهم؛ انتهى المحقق إلى الأمر بحبس 3 متهمين احتياطياً وملاحقة المتهمة الغائبة وفق قواعد الإجراءات الاحتياطية.