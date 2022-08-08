لسرقتهم 30 ألف يورو.. القبض على تشكيل عصابي من 4 أشخاص

ألقت وزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي قام بالسطو المسلح وسرقة مبلغ مالي يقدّر بـ 30 ألف يورو.

وقالت الوزارة إن العملية جاءت بناء على البلاغ الوارد من مركز شرطة غوط الشعال بشأن واقعة السطو من المشتكين بالطريق العام بمنطقة قرقارش، اثناء استلامهم للمبلغ.

وأوضحت الوزارة أن التشكيل العصابي يتكون من 4 أشخاص كانوا على متن مركبة آلية معتمة الزجاج بدون لوحات، مضيفة أنه تم القبض على اثنين أحدهم قام بتدبير الواقعة بعد أن سلم المبلغ للمشتكيين، ولا يزال البحث جاريا على بقية الجناة، بحسب الوزارة.

وأكدت الوزارة أنه تم ضبط أدوات الجريمة التي بحوزتهم والمستعملة في الواقعة، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهما واحالتهما لمركز شرطة غوط الشعال من حيث الاختصاص لتتم إحالتهما للنيابة العامة.