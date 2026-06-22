لسنا رعايا لأحد.. وزير خارجية إيطاليا مخاطباً ترامب: التحالف لا يعني التخلي عن السيادة

دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اليوم الاثنين، إلى ضرورة تخفيف حدة التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين روما وواشنطن، وجاءت دعوة الوزير في أعقاب الأزمة الحادة التي اندلعت الأسبوع الماضي بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية خلافات جوهرية بشأن الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في مقابلة صحفية مع صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية أن السياسة الخارجية للدول لا تبنى على الإهانات والهجمات غير المبررة، مشددًا على أن تحالف بلاده التاريخي مع الولايات المتحدة لا يعني بأي حال من الأحوال التخلي عن سيادتها الوطنية، وأوضح موقف بلاده الحاسم بقوله إننا لسنا رعايا لأحد.

وبيّن تاياني رفض روما القاطع لاستخدام القواعد العسكرية الإيطالية المنتشرة في جنوب البلاد لتنفيذ أي هجمات أو عمليات عسكرية ضد إيران، وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن الصراع الراهن بين واشنطن وطهران لا يمثل حربًا تخص إيطاليا، وحذر من تحول هذه الأزمة إلى أضرار سياسية أو اقتصادية أو دبلوماسية.

وأكد تاياني أن إيطاليا وأوروبا بحاجة ماسة إلى صيانة علاقة قوية مع الولايات المتحدة، مثلما تحتاج واشنطن تمامًا إلى شركائها الأوروبيين في مختلف الملفات الدولية، وأشار إلى أن العلاقات بين الدول يجب أن تدار بنضج سياسي كبير، لافتًا إلى أن بلاده تتخذ كافة قراراتها الإستراتيجية وفقًا لمصالحها الوطنية العليا ودستورها ومكانتها الدولية المرموقة.

وجدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني التأكيد على متانة العلاقات التاريخية التي تجمع روما وواشنطن، واصفًا الولايات المتحدة بأنها الحليف الرئيسي لإيطاليا، وتحدث الوزير الإيطالي عن وجود مصالح اقتصادية واسعة وشركات إيطالية عديدة تعمل في السوق الأمريكية بما يحقق منافع متبادلة للطرفين، ونقلت وكالة آكي الإيطالية للأنباء هذه التصريحات الرسمية.

وتأتي هذه الأزمة الدبلوماسية بين روما وواشنطن لتسلط الضوء على عمق الانقسام بين الحلفاء الغربيين بشأن إدارة الصراع العسكري الساخن بين الولايات المتحدة وإيران، ويمثل رفض رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني فتح القواعد العسكرية في الجنوب أمام الطائرات الأمريكية ضربة لوجستية وسياسية قوية للخطط الحربية التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتكشف تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن محاولة إيطالية دقيقة للموازنة بين الحفاظ على الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية مع السوق الأمريكية، وبين حماية الأمن القومي الإيطالي من الانجرار إلى حرب إقليمية مدمرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، وتجنب الارتدادات الدبلوماسية والسياسية الخطيرة لهذا الصراع.