لسنا في حاجة لمجلس نواب

الشعوب في حاجة لحكم رشيد مقيّد بضوابط اخلاقية وقانونية في هيئة ميثاق شرف اجتماعي وليست في حاجة لمسميات أو أجسام مختلقة تمثل الحكم.

ما يسمى بمجلس النواب أو الشيوخ هي مجرد خدعة لحجب رأي عامة الناس وطوق حماية لطبقة تتنفع وتحكم باسم الديمقراطية.

كل أنظمة الحكم البائدة والسائدة تنتهي قمتها في شخص واحد يحكم بأسماء مختلفة (شيخ – سلطان – إمبراطور – ملك – أمير – رئيس…إلخ).

الكثير من الحكام قبل ما يسمى الديمقراطية الحديثة حكموا شعوبهم بسلطة فردية مركزية لكنهم كانوا يتمتعون بقدرات عالية من الرشد والإخلاص نجحوا في قيادة شعوبهم فكان منهجهم الحكم الرشيد.

بدون منهجية الحكم الرشيد تكون البرلمانات مجرد دكتاتوريات حسب عدد النواب تجمعهم قبة واحدة يمارسون دكتاتوريتهم علينا مثل حالنا اليوم فما حاجتنا بهم؟!.