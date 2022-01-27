انتخابات ليبيا

لسنا في حاجة لمجلس نواب

عين ليبيا | نُشر الخميس، 27 يناير 2022 - 16:59 نُشر الخميس، 27 يناير 2022 - 16:59
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مقالات رأي

لسنا في حاجة لمجلس نواب

د. عبيد الرقيق  |  نُشر الخميس، 27 يناير 2022
لسنا في حاجة لمجلس نواب
مقالات رأي

لسنا في حاجة لمجلس نواب

نُشر الخميس، 27 يناير 2022 - 16:59
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مقالات رأي
د. عبيد الرقيق

د. عبيد الرقيق

باحث ومحلل سياسي ليبي

الشعوب في حاجة لحكم رشيد مقيّد بضوابط اخلاقية وقانونية في هيئة ميثاق شرف اجتماعي وليست في حاجة لمسميات أو أجسام مختلقة تمثل الحكم.

ما يسمى بمجلس النواب أو الشيوخ هي مجرد خدعة لحجب رأي عامة الناس وطوق حماية لطبقة تتنفع وتحكم باسم الديمقراطية.

كل أنظمة الحكم البائدة والسائدة تنتهي قمتها في شخص واحد يحكم بأسماء مختلفة (شيخ – سلطان – إمبراطور – ملك – أمير – رئيس…إلخ).

الكثير من الحكام قبل ما يسمى الديمقراطية الحديثة حكموا شعوبهم بسلطة فردية مركزية لكنهم كانوا يتمتعون بقدرات عالية من الرشد والإخلاص نجحوا في قيادة شعوبهم فكان منهجهم الحكم الرشيد.

بدون منهجية الحكم الرشيد تكون البرلمانات مجرد دكتاتوريات حسب عدد النواب تجمعهم قبة واحدة يمارسون دكتاتوريتهم علينا مثل حالنا اليوم فما حاجتنا بهم؟!.

الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.

د. عبيد الرقيق

د. عبيد الرقيق

باحث ومحلل سياسي ليبي

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