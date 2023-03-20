لسنا متنافسين على الساحة الليبية.. «أوغلو» يتحدّث عن علاقة بلاده مع مصر

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إنّه توجد حاليا في ليبيا قوى مختلفة، وأنّه من الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا.

وأوضح تشاووش أوغلو في تصريح صحفي أنّ القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجود تركيا في ليبيا، قائلا: «نحن نقول منذ البداية إن وجودنا لا يشكل خطرا على مصر».

وتابع تشاووش أوغلو أنّهم اتفقوا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق مع مصر بشأن ليبيا، وأنّ تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية.

وأضاف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أنّ مصر لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا.