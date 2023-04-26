لسيت روسيا فقط.. رئيس الفريق السياسي لـ«القذافي» يُؤكد تواصله مع جميع الدول

قال رئيس الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، عبدالله عثمان إنّه يجب عدم عدم الانسياق وراء محاولات بعض الدول إقحام قضية ترشح سيف في صراعاتها مع دول أخرى.

وأوضح عثمان، لصحيفة «الشرق الأوسط» أنّ سيف القذافي يتواصل سياسياً مع الدول كافة، وليس روسيا فقط، وذلك حول رؤيته ومشروعه الهادف لضرورة إجراء الانتخابات.

وتابع عثمان أنّه تُطرح مسألة ترشحه في سياق النقاشات، ولكن هذا لا يعد تحالفاً من جانبه مع أي دولة، ولا تجوز محاسبته على محاولة أي دولة إقحام تواصلها معه في صراعاتها مع دول أخرى.

وأكّد عثمان أنّالقذافي وفريقه السياسي، وعلى عكس ما يردد البعض، لا يضعان أي اعتراض على التعامل والتواصل مع أي دولة بما في واشنطن ولندن، ما دام هناك احترام لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدولة الليبية.

ونفى عثمان أي حديث عن تأمين أي دولة أجنبية لتنقلات سيف الإسلام القذافي، أو تمويله، معتبراً ذلك مجرد دعاية من قبل خصومه لتشويه صورته.

وانتهى عثمان إلى أنّ هناك حالة من الحرص في تحركات سيف القذافي، ولكن هذا لم يحل بينه وبين نشاطه السياسي بعقد اللقاءات مع أطراف عديدة في الساحة الليبية.