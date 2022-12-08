لصالح ذوي الإعاقة.. توقيع اتفاقية لتوريد 3000 سيارة

وقع صندوق التضامن الاجتماعي اتفاقية مع شركة هيونداي لتوريد 3000 سيارة كدفعة ثانية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وحضر التوقيع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني ووزير المواصلات محمد الشهوبي وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وشدد الدبيبة على وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة استكمال الدفعتين الثالثة والرابعة من السيارات، ليصل العدد الإجمالي إلى 9000 سيارة.

وذكرت منصة حكومتنا التابعة لرئاسة الوزراء أنّ العقد المبرم استوفى الإجراءات التعاقدية من خلال موافقة ديوان المحاسبة.