لصد هجوم أوكراني.. روسيا تكثف استعدادتها في خيرسون وشبه جزيرة القرم

قالت قيادة عمليات الجنوب في أوكرانيا إن الروس باتوا يكثفون من استعداداتهم في مقاطعة خيرسون وشبه جزيرة القرم، لمواجهة هجوم أوكراني مضاد.

وأضافت القيادة الأوكرانية، أنّ القوات الروسية تواصل تلغيم الضفة اليسرى من نهر دنيبر في خيرسون جنوبي البلاد، ونصب حواجز تعمل على مواجهة أي تقدم للزوارق الأوكرانية.

من جهته، أفاد حاكم خيرسون بمقتل شخصين وإصابة آخرين، مشيرا إلى أنّ القوات الروسية قصفت عموم أراضي المقاطعة خلال الساعات الماضية أكثر من 60 مرة بقرابة 300 قذيفة مدفعية.

وذكرت المخابرات الأوكرانية، أنّ الروس يفهمون جيدا أن الفترة القادمة ستشهد عمليات عسكرية أوكرانية في القرم وجنوب منطقة خيرسون.

واعتبرت المخابرات أنّ ظهور ما يسمى شركات عسكرية خاصة في القرم، خلال الفترة الأخيرة، مرتبط بشكل أساسي بالخوف المتزايد للروس والمتعاونين معهم من الهجوم الأوكراني الوشيك.