لصوص يقتحمون منزل أسطورة كرة القدم «ميشيل بلاتيني» ويسرقون جوائزه!

تعرض النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني، أسطورة منتخب فرنسا ورئيس الاتحاد الأوروبي السابق لكرة القدم، إلى عملية سطو مثيرة فجر الجمعة داخل منزله في حي “كاسيس” بمنطقة بوش دو رون، في مدينة مرسيليا الفرنسية.

ووفقًا لما أوردته صحيفة “لوباريزيان”، فإن الحادث وقع حوالي الساعة الخامسة والنصف صباحًا، حينما استيقظ بلاتيني، البالغ من العمر 70 عامًا، بعد أن سمع أصواتًا غريبة في حديقة منزله، ليتفاجأ بلص مقنع يرتدي ملابس سوداء يقف أمام نافذة المنزل، ويحمل بعض المتعلقات التي سرقها.

وكشفت التحقيقات الأولية أن اللص تمكّن من تسلق السور الخارجي للمنزل، ثم اقتحم إحدى الغرف عبر الحديقة، حيث واجه بلاتيني وجهًا لوجه، قبل أن يلوذ بالفرار بعدما تمكن من سرقة أكثر من 20 ميدالية وجائزة تاريخية، بينها رموز لتتويجات شخصية وجماعية حصل عليها بلاتيني خلال مسيرته كلاعب ومدرب ومسؤول.

وبحسب نفس المصدر، فإن من بين المسروقات جوائز فردية فريدة تعود إلى الفترة بين عامي 1976 و1987، عندما تألق بلاتيني في الملاعب، إضافة إلى هدايا وتذكارات نادرة احتفظ بها داخل غرفة خاصة بجانب سقيفة الحديقة.

وأفادت النيابة العامة في مرسيليا أن تحقيقًا جنائيًا قد فُتح من أجل تحديد ملابسات عملية الاقتحام والقبض على المشتبه به، مؤكدة أن التحريات جارية لتقدير حجم المسروقات بدقة.

يُعد ميشيل بلاتيني من أبرز رموز كرة القدم الأوروبية، إذ فاز ببطولة كأس أمم أوروبا 1984 مع المنتخب الفرنسي، كما توّج بجائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات متتالية (1983، 1984، 1985)، ونال لقب دوري أبطال أوروبا مع نادي يوفنتوس الإيطالي عام 1985.

Selon RTL, Michel Platini a été cambriolé, ce vendredi, dans sa résidence des Bouches-du-Rhône. Une vingtaine de trophées et de médailles ont été dérobés. https://t.co/HNFMRthEBJ pic.twitter.com/R6IyPP4D4z — L'Équipe (@lequipe) July 18, 2025