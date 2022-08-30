لصياغة خطة سلام حول ليبيا.. «البكوش» يطالب بعقد قمة مغاربية خماسية

دعا الأمين العام لدول المغرب العربي الطيب البكوش الدول المغاربية لعقد قمة خماسية، تختص بالأزمة الليبية بهدف صياغة خطة سلام في البلاد.

وأوضح البكوش في بيان له ان ليبيا وموريتانيا استجابتا للدعوة لعقد اجتماع مغاربي حول الأزمة الليبية، ويضم وزراء الخارجية مع الأمين العام لمنظمة المغرب العربي.

ودعا البكوش إلى تعيين أمين عام جديد لدول النغرب العربي، يواصل ما انجزته المنظمة طيلة 6 السنوات الماضية على المستوى المغاربي والإفريقي والدولي.

الجدير بالذكر أن اتحاد المغرب العربي تأسس في قبراير عام 1989 ويضم في عضويته ليبيا والجزائر والمغرب وتونس وموريتانيا.