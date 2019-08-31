لصياغة رؤية وطنية مشتركة.. «السراج» يعقد اجتماعا تشاوريًا مع النُخب والفعاليات

دعا رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إلى اجتماع للتشاور مع النخب والفعاليات السياسية والثقافية والاجتماعية لصياغة رؤية وطنية مشتركة، تمكن البلاد من تجاوز الأزمة الراهنة.

وافتتح السراج اللقاء الذي عُقِد مساء السبت بأحد فنادق العاصمة، بحضور أعضاء المجلس الرئاسي بكلمة أشار فيها إلى أن البلاد تمر بمرحلة مفصلية، وتشهد صراعا داخليا تغذيه أطماع وأجندات خارجية، وفق قوله.

ونقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عن السراج قوله:

على ضوء نتائج هذا الصراع تتشكل هوية وشكل الدولة، إما أن تكون دولة مدنية ديموقراطية تعددية مستقرة، أو تخضع ليبيا لحكم شمولي، وهذا ما لا يمكن قبوله فلا مكان لحكم العسكر، وكذلك لن نسمح بسيطرة التشكيلات المسلحة على مؤسسات الدولة وتكرار أخطاء الماضي.

وطالب رئيس المجلس الرئاسي الحضور بتقديم أرائهم وتصوراتهم لحلول عملية منطقية، لا تتجاهل ما يحدث إقليميا ودوليا من تطورات.

وأضاف يقول:

لا يجب اأن ننتظر ما يعد في الخارج من قوالب بل يتوجب أن نكون مستعدين بمشروعنا الوطني.

وأشار السراج إلى مبادرته التي طرحها في يونيو الماضي التي تتلخص في عقد ملتقى يجمع كل الليبيين ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء، أو ارتكبوا انتهاكات وجرائم حرب، المؤمنين بالدولة المدنية ويرفضون عسكرة الدولة، وأن يمهد هذا الملتقى لانتخابات رئاسية وتشريعية.

وأكد أنه مازال مصراً على دحر العدوان، وتقديم المسؤولين عن ما وقع من انتهاكات جسيمة إلى القضاء فلن تذهب دماء الشهداء سدى، حسب قوله.

كما أشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أن هذا اللقاء هو بداية لسلسلة من اللقاءات المماثلة ذات الهدف الوطني المشترك.

هذا وقدم الحاضرون أفكار ورؤى اثرت الحوار واتسمت بالصراحة والشفافية، وكان بينها قواسم عديدة مشتركة تُشكل في مجموعها نموذجا لمشروع وطني يشعر الليبيون جميعا أنهم جزء منه، ويتطلعون إلى مستقبل ليبيا ومقومات الدولة المنشودة، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي

