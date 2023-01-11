لصيانة 3 محطات.. شركة الكهرباء ترسل 4 شحنات من معدّات المحطات للصيانة بالخارج

أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن إرسال شحنات تحتوي على قطع غيار خاصّة بثلاث محطات لتوليد الكهرباء إلى مصانع شركة جنرال إليكتريك الأميركية.

وأوضحت الشركة أنّ الهدف من إرسال هذه الشحنات للخارج هو تأهيلها وإرجاعها إلى ليبيا للاستفادة منها في إجراء العُمرات الجسيمة خلال فترة الربيع المقبل.

وقالت الشركة إن هذه العملية تأتي في إطار اهتمام مجلس الإدارة بالشبكة الكهربائية التي تمرّ بمرحلة بناء وتطوير وتأهيل حتى تواكب النموّ المستمرّ للأحمال.

وأضافت الشركة أنّ الشحنات تحتوي على لوحات تحريض وقطع غيار خاصّة بغرف الاحتراق لمحطات شمال بنغازي والخُمس وجنوب طرابلس.