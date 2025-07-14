لضبط المخالفات وحماية الممتلكات.. الشرطة الكهربائية تواصل حملاتها التفتيشية على محال الخردة

تواصل فروع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية تنفيذ خططها الأمنية الهادفة إلى حماية الممتلكات العامة، من خلال حملات تفتيشية مكثفة تستهدف محال بيع الخردة والروابش، في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن ومنع تداول المواد والمعدات التابعة للشركة العامة للكهرباء.

وبحسب بيان وزار الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، تنفذ الفرق الأمنية هذه الحملات بشكل دوري، للتأكد من مدى التزام هذه المحال بالقوانين، ورصد أي مخالفات تتعلق ببيع أو شراء معدات كهربائية مسروقة أو مهربة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

تأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية وزارة الداخلية للحد من الظواهر التي تضر بالبنية التحتية للكهرباء والحفاظ على المال العام.