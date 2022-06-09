لضبط وإحضار المتّهمين.. النائب يشكّل غرفة أمنية في بنغازي

أعلن النائب العام الصديق الصور، عن تشكيل غرفة أمنية مُشتركة، بمدينة بنغازي.

وبحسب قرار الصور فإنّ الغرفة ستتولى مهمة تنفيذ أوامر الضبط والإحضار الصادرة من النيابة العامة، إضافة إلى استيفاء كافة إجراءات الاستدلال المتعلقة بالوقائع والشكاوى والبلاغات المقدمة إلى الجهات الضبطية، وفق المكتب.

وجاء إعلان تشكيل الغرفة خلال اجتماع عقده النائب العام الصديق الصور مع بعض الجهات الأمنية، لرصد السبل التي تعيق سير العدالة الجنائية، والعمل على كيفية متابعتها ومعالجتها.

وأكد الصور، خلال مجريات الاجتماع، أنّ الغرفة ستسعى لملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والقائمين على تنظيم أعمال الهجرة غير النظامية في البلاد.

وشددت الصّور، أنّ النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة بإزالة آثار التجاوزات، بالتعاون مع الجهات القائمة على التطوير والتخطيط على كافة التعديات التي تطال الممتلكات الخاصة بالدولة.

يشار إلى أن مكتب النائب العام تمكن فعليا، بعد تشكيل الغرفة المشتركة، من ضبط عدة جرائم منها الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتعدي على المخططات، مؤكدا مباشرته في جمع الاستدلالات حيال كل تلك الانتهاكات، ومباشرة البحث والتحري عن المتهمين المطلوبين.