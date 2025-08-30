لضمان الانضباط الوظيفي.. الداخلية تقوم بجولة في مكاتب وأقسام طرابلس

في إطار جهودها المستمرة لضمان الانضباط الوظيفي، قامت وحدة الانضباط بمكتب وزير الداخلية اليوم بجولة تفقدية شملت عدداً من المكاتب والأقسام الخدمية التابعة للوزارة في العاصمة طرابلس.

وشملت الجولة التفقدية كلاً من: قسم جوازات التعليم، قسم جوازات أبوسليم، قسم جوازات الشؤون الاجتماعية، قسم جوازات الرقابة، قسم جوازات الدعوة الإسلامية، مكتب السجل المدني إصدار أبوسليم، بالإضافة إلى مكاتب الشؤون المحلية بطرابلس الكبرى ومكتب المشروع.

وتهدف هذه الجولات إلى تعزيز الانضباط الوظيفي، متابعة سير الإجراءات الإدارية والفنية، والتأكد من سير العمل بشكل سلس وتقديم الخدمات للمواطنين على أكمل وجه. كما تسعى الوزارة إلى تحسين الأداء ورفع مستوى الخدمة العامة.

وأكدت وزارة الداخلية عزمها على الاستمرار في تنفيذ هذه الجولات التفقدية بشكل دوري، وذلك حرصاً منها على ترسيخ مبادئ الانضباط الوظيفي، وضمان تقديم خدمات ميسرة وشفافة لكافة المواطنين.