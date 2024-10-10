 لضمان السلامة على الطرق.. إطلاق كاميرا سيارة مطورة

أعلنت شركة “ميوفايف” إطلاق كاميرا “ميوفايف إس1 ألترا (Miofive S1 Ultra)” الجديدة، واصفة إياها “بالاختيار الأول لضمان السلامة على الطرق، والحصول على فيديوهات واضحة”.

تمتلك كاميرا «ميوفايف إس1 ألترا» كل ما تتمناه في كاميرا لوحة قيادة السيارة، وعلى رأس مزاياها أنها سهلة التركيب والتشغيل. ومن بين مزاياها الأخرى قدرتها على التحكم في مقاطع الفيديو المسجلة باستخدام التطبيق المصاحب لها.

كما يضم الجهاز عدسات لكاميرات مزدوجة «4K» عالية الدقة للعرض الأمامي والخلفي، وشبكة «واي فاي» مدمجة 5G (2.4G و5G)، و«بلوتوث 4.2» ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وشاشة عرض «IPS» مقاس 3 بوصات.

وتتميز مقاطع الفيديو المسجلة بجودة استثنائية، بدقة تصل إلى 3840 × 2160 بيكسل، بمعدل 30 إطاراً في الثانية، وذلك بفضل مستشعر 8 ميغابيكسل دون تدخل. تعمل وظيفة الاستقطاب المدمجة على تعزيز جودة الفيديو، مما يجعله واضحاً للغاية. وتسهم وظيفة الاستقطاب المدمجة في مزيد من التعزيز لجودة الفيديو، ما يجعله شديد الوضوح.

أما العدسة الأمامية، فعدسة واسعة الفتحة f1.8 مع مجال رؤية 140 درجة، وتسجل بجودة 4K UHD 3840 × 2160P @ 30 إطاراً في الثانية. وتتميز الكاميرا الخلفية بمجال رؤية 112 درجة، وعدسة f2.0، وجودة 4K UHD 3840 x 2160 @ 25 إطاراً في الثانية. كما يتضمن الجهاز توقفات f منخفضة للرؤية الليلية والأداء الممتاز، في ظروف القيادة في ظل إضاءة منخفضة.

ويجري الاحتفاظ بالتسجيلات في حلقة لا نهاية لها على بطاقات «microSD»، بسعة تصل إلى 512 غيغابايت. ويتضمن الجهاز كذلك بطاقة «microSD»، بسعة 64 غيغابايت كبداية، كما أن ترقيتها إلى بطاقة 512 غيغابايت ليست مكلفة (نحو 40 دولاراً على «أمازون»)، وهي خطوة نوصي بها بشدة.

مع البطاقة ذات السعة الأكبر، ونظراً لأن الفيديو يتكرر باستمرار ويسجل على أقدم تسجيل، يجري تسجيل مزيد بشكل ملحوظ قبل التسجيل عليه. وهناك خيار لتقليص إعداد جودة التسجيل، ما يسمح بتخزين مزيد من مقاطع الفيديو على بطاقة الذاكرة. إلا أننا لا ننصح باتخاذ هذا الطريق؛ بدلاً عن ذلك، من الأفضل أن تحصل على بطاقة ذاكرة ذات سعة أعلى.

من جهته، يتولى نظام تحديد المواقع العالمي المدمج تسجيل كل شيء في الوقت الفعلي؛ بما في ذلك سرعة القيادة، ومعلومات البوصلة مع المواقع بدقة. ويتسم كل هذا بأهمية بالغة حال وقوع حوادث. ويمكن تنزيل تسجيلات كاميرا لوحة القيادة بسهولة، باستخدام «واي فاي» أو «بلوتوث».

تتضمن ميزات السلامة والأمان والراحة المحسنة الأخرى، أوضاع انتظار متعددة على مدار 24 ساعة، ورؤية ليلية فائقة، وتطبيقاً مصاحباً لمستخدمي «آي أو إس» و«أندرويد». وباستخدام التطبيق، يمكنك توفير مقاطع فيديو جرى تعديلها إلى الوقت المطلوب بالضبط.

ويتطلب وضع انتظار السيارة، شراء مجموعة أسلاك صلبة. وعندما يجري ركن السيارة، يكشف «S1 Ultra» عن أي اصطدام، ويتولى تشغيل الجهاز تلقائياً ويسجل الفيديو. ويتيح التطبيق التحكم الكامل في الفيديو، والتكبير على لافتة أو لوحة ترخيص، واختيار وقت أو حادث معين لتحرير تلك الإطارات.

كما أن تركيب وتثبيت «ميوفايف إس1 ألترا» أمر بالغ السهولة، ويمكنك بسهولة تنظيف الجزء الداخلي من الزجاج الأمامي للسيارة، حيث سيجري تعليقها، وتثبيت ملصق «3M». بعد ذلك، قم بإزالة الملصق الواقي من الحامل، ولصقه في منتصف الملصق «3M». ووصل كابل «USB» المرفق بمصدر للطاقة. ويتضمن الجهاز كذلك محول «USB» خاصاً بولاعة سجائر. السعر: 199.99 دولار.