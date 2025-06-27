لضمان النزاهة.. تعليمات صارمة بشأن الممنوعات داخل لجان الامتحانات

أصدر المركز الوطني للامتحانات، استنادًا إلى لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم 1013 لسنة 2022، تعليمات واضحة بشأن الممنوعات داخل لجان الامتحان، حرصًا على سير الامتحانات بنزاهة وعدالة.

وأوضحت اللائحة أنه يُحظر على التلميذ أو الطالب اصطحاب:

الكتب ومذكرات المنهج الخاصة بالمادة الممتحن فيها

الهاتف النقال

آلات التسجيل أو أي وسيلة أخرى تراها لجنة الإشراف تساعد على الغش

كما بيّنت الإجراءات التي تخوّل لجنة الإشراف إجراء أو السماح بتفتيش التلاميذ أو الطلاب الممتحنين، وذلك لضمان عدم إدخال أي من الممنوعات إلى مقار لجان الامتحان.

تهدف هذه الإجراءات إلى توفير بيئة امتحانية عادلة تتيح لكل طالب فرصة الأداء الأمثل.