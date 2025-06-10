لضمان انسيابية التوزيع.. «البريقة» تواصل حملات التفتيش على محطات الوقود في طرابلس

تواصل فرق التفتيش التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط تنفيذ جولات ميدانية مكثفة على محطات الوقود بمناطق مختلفة من العاصمة طرابلس، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المختص، وبمتابعة مباشرة من مدير إدارة التفتيش.

وتهدف هذه الجولات إلى متابعة سير العمل داخل المحطات على أرض الواقع، والتأكد من توفر المنتجات النفطية بمختلف أنواعها، بما يضمن انسيابية عملية التوزيع ويُلبي احتياجات المواطنين بكفاءة وانتظام.

وتأتي هذه التحركات في إطار سياسة الشركة الرامية إلى تجويد الأداء وتحقيق الرقابة الفاعلة على منظومة توزيع الوقود، تأكيدًا على التزامها بتوفير الخدمة للمواطنين دون انقطاع.