لضمان سرعة الاستجابة.. السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة تواصل تمركزها الميداني

سجّلت غرفة البلاغات بقسم السلامة الوطنية في بلدية الأصابعة، اليوم الأربعاء، حالة حريق اندلع في أحد المنازل، وهو منزل سبق وأن تكررت فيه الحوادث المماثلة، لم تسفر الواقعة عن أي إصابات بشرية.

وفي السياق ذاته، يواصل فريق قسم السلامة الوطنية تمركزه في النقطتين الرئيسيتين المحددتين مسبقًا، وذلك في إطار خطة الاستعداد والجاهزية، بهدف تعزيز سرعة الاستجابة لأي طارئ وضمان التدخل الفوري عند نشوب حرائق أو وقوع حوادث أخرى.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة عمل لجنة الأزمة ببلدية الأصابعة لتعزيز جاهزية فرق الطوارئ ورفع مستوى الاستعداد للتعامل مع الحوادث، لا سيما في ظل تكرار بعض الحالات الطارئة مثل حرائق المنازل.

وتحرص الجهات المختصة في البلدية، عبر قسم السلامة الوطنية، على التمركز الاستباقي وتفعيل خطط الطوارئ لمواجهة أي مستجدات، بما يضمن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.