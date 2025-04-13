لضمان سلامتهم.. السعودية تعلن عن إجراءات وترتيبات خاصة بالحجاج

استعداداً لموسم الحج المقبل، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن “اتخاذ العديد من الإجراءات والترتيبات الخاصة بالحجاج التي تضمن سلامتهم أثناء أداء المناسك المقدسة”، مشددة على ضرورة الالتزام بها، ومحذرة من “عقوبات تنتظر المخالفين”.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، “حددت الوزارة آخر موعد لدخول المعتمرين وهو 13 أبريل الحالي، وآخر موعد لمغادرة المعتمرين المملكة يوم الـ 29 من أبريل”.

وحددت الوزارة “يوم 23 أبريل الحالي ليكون بداية طلب الحصول على تصاريح دخول مكة المكرمة من الجهات المعنية، حيث سيتم منع المقيمين غير الحاصلين عليها من دخول الأماكن المقدسة”.

ووفق الإجراءات، “يتم إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال موسم الحج إلكترونيًا عبر منصة “أبشر أفراد”و”بوابة مقيم، كما يتم إيقاف إصدارها لمواطني المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين داخل المملكة وحاملي التأشيرات الأخرى اعتبارا من 29 أبريل حتى 10 يونيو المقبل”.

وبحسب الوزارة، “يتم حظر دخول مكة لجميع حاملي تأشيرات دخول المملكة باستثناء حاملي تأشيرة الحج اعتبارا من 29 أبريل الحالي”.

ودعت وزارة الداخلية السعودية، إلى “الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج هذا العام”، مشددة على “ضرورة التعاون مع الجهات المعنية التي تعمل على حماية أمن الحجاج، مؤكدة أن أي مخالفة ستعرض أصحابها للعقوبات”.

حجاج إسبان يصلون إلى سوريا في طريقهم إلى السعودية على ظهور الخيل

وصل حجاج إسبان إلى سوريا على “ظهور الخيل عبر معبر السلامة الحدودي مع تركيا في إعزاز بريف حلب الشمالي، إحياء لتراث الأجداد الذين قصدوا سوريا على مر القرون”.

وتحدث أحد الحجاج من دولة المغرب ويعيش في إسبانيا أنه “التحق برحلة الحج لهذا العام على ظهر الخيل عندما سمع بهذه الرحلة”، وقال: “أنا أحب سوريا وهي بلدي الثاني ونحن مسحورين بدخولنا إلى سوريا”، ورافق الحجاج على الخيول “قافلة من السيارات وهتف المستقبلون لهم بالأهازيج الترحيبية والتصفيق”.

وقال أحد المسؤولين على المعبر الحدودي: “استقبلناهم في مركز السلامة الحدودي ونتمنى لهم التوفيق والسعادة والوصول إلى أراضي المملكة العربية السعودية وأداء شعائر فرضة الحج على أكمل وجه”.

وأضاف: “فرحنا كثيرا بهذا الموقف الجميل الذي أعاد لنا سيرة الأجداد عندما كانوا عبر القرون يصلون من جميع أنحاء العالم إلى سوريا سيرا على الأقدام أو على ظهور الخيول العربية الأصيلة”.