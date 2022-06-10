لضمان فعالية قرارات مجلس الأمن.. «غويريني»: روما ملتزمة بإيريني

أكد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غويريني أنّ البحرية اإيطالية ملتزمة، في إطار مهمة إيريني الأوروبية، بضمان فعالية قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر منذ عام 2011 تهريب الأسلحة من ليبيا وإليها.

وذكر غويريني بحسب وكالة نوفا الإيطالية أنّ وسط البحر الأبيض المتوسط ذو أهمية استراتيجية مطلقة، معتبرا أنّ وسط البحر الأبيض المتوسط يعتبر رباعي الأهمية الاستراتيجية المطلقة، ويرجع ذلك أيضًا إلى ارتباطه بشرق المتوسط والبحر الأسود.

وأشار غويريني إلى أنّ البحر الأبيض المتوسط يمر به حوالي 20% من حركة النقل البحري العالمية وأنه يمثل أسرع الطرق وأكثرها أمانًا وأرخصها بين المحيطين الهندي والهادئ والمحيط الأطلسي.

وأردف غويريني «يعاني البحر الأبيض المتوسط أيضًا من عواقب العدوان غير المبرر لروسيا على أوكرانيا»، مشددا على ضرورة الحفاظ على قدرة ردع مناسبة في البحر كما هو الحال في أي مجال آخر.