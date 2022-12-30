لعام 2023.. «باشاغا» يقترح موازنة عامة تتجاوز 57 مليار دينار

قدم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا مشروع ميزانية لعام 2023 إلى رئيس المجلس عقيلة صالح بقيمة تتجاوز 57 مليار دينار.

ويأتي مشروع الميزانية المقدم، بعد مطالبة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة عدم صرف أو تحويل أي مبالغ مالية إلى أي جهة حتى اعتماد ميزانية عام 2023.

ووجهت هيئة الرقابة الإدارية الطلب ذاته إلى فرحات بن قدارة بإيقاف صرف كافة المعاملات المالية والتحويلات الداخلية والخارجية إلى حين اعتماد الميزانية العامة لعام 2023.

الجدير بالذكر أنّ مجلس النواب أقر في يونيو الماضي الموازنة العام للدولة لعام 2022 لصالح الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، بنحو 89.6 مليار دينار.