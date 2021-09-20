لعدم اكتمال النصاب.. نوّاب يفشلون في سحب الثقة من الحكومة

عقد مجلس النواب، اليوم الاثنين، جلسته الرسمية بمقر المجلس في مدينة طبرق، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول فوزي النويري، والنائب الثاني أحميد حومة.

وافتتح المجلس جلسته المغلقة، بمناقشة الطلب المُقدم من 45 نائباً بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب ما أفادت عضو مجلس النواب هناء أبو ديب، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، فإن المجلس لم يتمكن في جلسة اليوم من الحصول على النصاب للتصويت على سحب الثقة من الحكومة.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن المجلس قرر تشكيل لجنة للتحقيق مع الحكومة في الاتفاقيات والتكليفات والقرارات التي اتخذتها الحكومة في عدد من الملفات، على أن تُنجز أعمالها في غضون أسبوعين من تاريخه.

كما تم خلال الجلسة، تشكيل لجنة لدراسة القانون رقم 10 لسنة 2014م، بشأن انتخاب مجلس النواب ودراسة التعديلات اللأزمة له لعرضها على مجلس النواب وللجنة الاستعانة باللجنة التشريعية والدستورية بالمجلـس على أن تقدم مقترحها خلال جلسة الأسبوع القـادم.