لعدم الوفاء بالتزاماته المالية.. فريق محاماة حفتر ينسحب من الدفاع عنه

أفاد التحالف الليبي الأمريكي بانسحاب فريق المحاماة الممثل لخليفة حفتر في إحدى قضاياه المرفوعة بالولايات المتحدة من الدفاع عنه.

وأوضح التحالف أنّ فريق المحاماة عن حفتر طللبوا من القاضية بالمحكمة الفيدرالية لشرق فرجينيا ليوني برينكما، إعفائهم من تمثيله لعدم إيفاء حفتر بدفع أتعاب المحامين وانقطاع تواصله معهم خلال المحاكمة.

وجاء في وثيقة فريق المحاماة أنّ “المدعى عليه لم يف ماديًا بالتزاماته تجاه محامي الدفاع و لم يتواصل أو يتعاون مع فريق محاميه خلال المحاكمة ، وإذا استمرار التمثيل في هذه المرحلة فمن شأنه أن يفرض عبئًا ماليًا غير معقول على محامي الدفاع؛ لذلك يطلب فريق المحاماة بكل احترام أن تقبل المحكمة أمرًا يسمح لهم بالانسحاب من منصب محامي السجل للمدعى عليه خليفة حفتر”.

وقال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش عبر صفحته على فيسبوك، إنّ محامي أسر الضحايا الليبيين يسجل وثيقة قانونية مع المحكمة للمطالبة بالحكم الغيابي بالادانة لمجرم الحرب، لا فتا إلى أن جلسة الاستماع القادمة يوم 10 يونيو ستكون حاسمة، حسب قوله.