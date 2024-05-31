لعدم دعوة روسيا.. الصين ترفض المشاركة في مؤتمر حول أوكرانيا

أعلنت الصين، رفضها المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا، المقرر عقده، في يونيو المقبل، وذلك بسبب عدم دعوة روسيا للحضور.

وقال وزارة الخارجية الصينية، “إن خطة عقد مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا، تتعارض مع مطالب الصين وتوقعات العالم، لذلك من الصعب على بكين المشاركة في مثل هذا الاجتماع”.

وأشارت الخارجية الصينية، إلى أن بكين “تواصل تسهيل محادثات السلام بشأن أوكرانيا بطريقتها الخاصة، والحفاظ على التعاون مع جميع الأطراف”.

وكانت الصين “أبلغت في وقت سابق، حكومات البلدان الأخرى أنها لن تشارك في المؤتمر السويسري حول أوكرانيا، وأن المؤتمر المقرر عقده، لا يفي بالشروط المطلوبة لتحقيق التوافق، نظرا لغياب روسيا”.

يشار إلى أن سويسرا ستعقد المؤتمر حول أوكرانيا، في الفترة من 15 إلى 16 يونيو المقبل، بالقرب من مدينة لوتسرن، ولن تشارك روسيا في المؤتمر.

وأفاد فلاديمير خوخلوف، المتحدث باسم السفارة الروسية في بيرن، لكالة سبوتنيك الروسية، “بأن سويسرا لم توجه دعوة لروسيا للمشاركة في القمة حول أوكرانيا، وأن موسكو لن تشارك في أي حال”.

وأضاف أن “الفكرة التي يروج لها المنظمون بقوة لعقد مؤتمر سلام غير مقبولة بالنسبة لروسيا، لأنها تمثل محاولة جديدة لفرض صيغة سلام غير قابلة للتنفيذ، ولا تراعي المصالح الروسية”.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار إلى أن “عقد مؤتمر حول أوكرانيا في سويسرا يؤدي إلى طريق مسدود” مضيفا: “لا يرى الجانب الروسي وجود أي رغبة لدى الغرب للعمل بأمانة في هذا المجال”.