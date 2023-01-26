لعدم وجود محامي.. تأجيل مثول «أبوعجيلة المريمي» أمام المحكمة الاتحادية

أجلت المحكمة الاتحادية في واشنطن استدعاء المواطن أبوعجيلة المريمي للمثول أمامها بسبب تأخر توكيل محام للدفاع عنه بشأن اتهامه في قضية لوكربي عام 1988.

وعيّنت القاضية الأمريكية موكسيلا أوبددايا رسميًا المحامية العامة الأمريكية ويتني مينتر لتمثيله يوم الأربعاء بعد أن قالت مينتر إنّ عائلة مسعود لم تتمكن من توكيل محامي دفاع بمفردها.

وذكرت المحامية الأمريكية أنّ أبوعجيلة ليس لديه أصول مالية كبيرة ولم يعمل عقد ويدفع أقساط الرهن العقاري لمنزله في ليبيا ويساعد أطفاله في تغطية نفقات معيشته وتكاليف علاجه.

وتابعت المحامية الأمريكية أنّها وقتًا إضافيًا لمراجعة لائحة الاتهام معه قبل تقديم التماس أو الاستجابة لطلب الحكومة بإبقائه محتجزًا في انتظار المحاكمة ومن المقرر أن يتم تقديمه إلى المحاكمة في 8 فبراير وحدد القاضية جلسة احتجاز في 23 فبراير