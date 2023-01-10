لعرقلته سداد مستحقات تونس.. ديوان المحاسبة يُوقف رئيس متابعة ديون العلاج بالخارج

أوقف ديوان المحاسبة، رئيس لجنة متابعة ديون العلاج بالخارج أبوبكر الجفال عن العمل احتياطيا لعرقلته إجراءات تسديد مستحقات العلاج الجارية بدولة تونس.

وفي مراسلته إلى وزير المالية أرجع ديوان محاسبة أسباب الإجراء إلى تدخل الجفال في إلغاء قرار الإذن بإنفاق مبلغ 150 مليون دينار كسلفة من حساب لجنة الديون بالخارج وتخصيص 100 مليون لحلحلة مشاكل توقف علاج المرضى بالساحة التونسية.

وطالب الديوان وزارة المالية بتوضيح أسباب إيقاف أو إلغاء القرار في ظل توقف تقديم الخدمات العلاجية للمرضى الليبيين نتيجة تراكم المستحقات مع احتفاظهم بحق المساءلة.