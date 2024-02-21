لعشاق السينما.. هذه أبرز الأفلام التي يُنصح بمشاهدتها

تواصل “هوليوود” محاولاتها للحفاظ على مركزها التاريخي لصناعة السينما الأميركية والعالمية، عبر طرحها أكبر وأضخم الأفلام السينمائية التي جمعت عشرات النجوم السينمائيين العالميين، وحظيت بمشاهدات الملايين حول العالم.

وفي هذا السياق، أعلنت “هوليود” عن مجموعة من الأفلام الجديدة كأبرز الأعمال السنمائية التي قالت إنه يجب مشاهدتها هذا الربيع.

وبحسب موقع الإذاعة الأميركية العامة “أن بي آر”، تصدر الجزء الثاني من الفيلم الخيالي “دون” لشركة “وورنر بروس بيكترز” قائمة الأفلام التي ينصح بمشاهدتها، وهو من إخراج دينيس فيلنوف، والذي شارك في كتابة السيناريو مع جون سبايهتس حيث سيتم أول عرض للفيلم في الأول من مارس المقبل.

أما الفيلم الثاني، “لوف -لايز- بليدينغ”، حيث يروي قصة حب وابتزاز وقتل، وهو من إخراج روز غلاس، وسيتم أول عرض للفيلم في الثامن من مارس المقبل.

والفيلم الثالث، “مانكي مان”، حيث يعرض لأول مرة في الخامس من إبريل المقبل، وهو من إخراج ديف باتيل.

أما الفيلم الأخير الذي نصحت “هوليود” بمشاهدته، هو “سيفيل وور”، حيث يعد من أفلام الأكشن، من تأليف وإخراج أليكس غارلاند وسيعرض هذا العمل لأول مرة في 12 إبريل القادم.

يذكر أن السينما الأمريكية “هوليود”، هي أقدم صناعة أفلام في العالم وأكبر صناعة أفلام من حيث الإيرادات.