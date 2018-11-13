لعشاق الشاحنات.. تعرف على الوحش الروسي الجديد من شركة أورال

كشفت شركة أورال الروسية أنها بدأت بطرح شاحنات NEXT 6×4 في فروعها بمدينة بطرسبورغ.

حيث طرحت هذه الشاحنات بعدة نماذج للأغراض المدنية والعسكرية، نموذج مزود بصندوق خلفي مفتوح قادر على نقل حمولات تصل إلى 51.6 طن، ونموذج لجر المقصورات الكبيرة، قادر على جر مقصورات بحمولات تصل إلى 62 طنا.

هذا زودت هذه السيارات بمحركات جبارة، وأنظمة تعليق مميزة تمكنها من اجتياز أكثر الطرق وعورة، كما تحتوي مقصوراتها على أحدث أنظمة المولتيميديا، وشاشة متطورة تعمل باللمس يمكنها التحكم بأنظمة الملاحة وتحديد المواقع.