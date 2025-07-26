لعشّاق الأداء والسعر المناسب.. هاتف لافا الجديد يلفت الأنظار

أعلنت شركة Lava الهندية عن هاتفها الذكي الجديد Blaze Dragon، الذي تستعد لطرحه قريباً ليكون منافساً قوياً في سوق الهواتف المتوسطة العاملة بنظام أندرويد، مستهدفاً الجمع بين الأداء العالي والتكلفة المناسبة.

🔹 تصميم مقاوم ومتقن

جاء Blaze Dragon بهيكل أنيق ومتين، مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP64، مما يوفر حماية ممتازة في الاستخدام اليومي. أبعاده تبلغ (168.8 × 78.1 × 8.3 ملم)، ويزن 196 غراماً، ما يجعله مريحاً في الحمل دون التضحية بمظهره الصلب.

🔹 شاشة كبيرة وسلسة

زُوّد الهاتف بشاشة LCD قياس 6.75 بوصة، بدقة (1612 × 720) بيكسل، وبكثافة عرض تبلغ 262 بيكسل/الإنش تقريباً، مع معدل تحديث 120 هرتز، لتجربة مشاهدة وتصفح أكثر سلاسة واستجابة، خاصة لعشاق الألعاب ومقاطع الفيديو.

🔹 معالج كوالكوم قوي ونظام أندرويد حديث

يعمل Blaze Dragon بأحدث نظام تشغيل أندرويد 15 (قابل للتحديث)، ويعتمد على معالج Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 الذي يدعم تقنيات الجيل الخامس 5G، مع وحدة رسوميات Adreno 613، ما يضمن أداءً جيداً في المهام اليومية والتطبيقات المتعددة.

ويأتي الهاتف مع:

4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)

128 غيغابايت من التخزين الداخلي

إمكانية التوسعة عبر بطاقات microSDXC

🔹 كاميرا مزدوجة ووضع تصوير واسع

يضم الجهاز كاميرا خلفية مزدوجة:

رئيسية بدقة 50 ميغابكسل

ثانوية بدقة 2 ميغابكسل مخصصة للتصوير العريض

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 8 ميغابكسل، مناسبة لمكالمات الفيديو وصور السيلفي عالية الجودة.

🔹 بطارية ضخمة وتقنيات عملية

لضمان استمرار العمل لفترات طويلة، زوّدت Lava الهاتف ببطارية سعة 5000 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع باستطاعة 18 واط عبر منفذ USB Type-C 2.0.

🔹 مزايا إضافية:

دعم شريحتي اتصال (Dual SIM)

منفذ 3.5 ملم للسماعات

تقنيات تحديد المواقع GPS وGLONASS

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