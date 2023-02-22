لعقد اجتماع بشأن ليبيا.. الخارجية القطرية تحط رحالها في واشنطن

كشف المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، عن زيارة مرتقبة لمساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية محمد الخليفي إلى واشنطن لحضور اجتماع بشأن ليبيا.

وقال الأنصاري خلال إحاطة أسبوعية لوزارة الخارجية، إنّ قطر تولي اهتماما كبيرا بشأن الأشقاء في دولة ليبيا، موضحا أنّ حضور هذا الاجتماع يؤكد أهمية الملف الليبي لدولة قطر.

وأضاف الأنصاري أنّ اللقاء سيكون مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية، معتبرا أنّ الهدف الأساسي من الزيارة هو تنسيق المواقف حول إمكانية الوصول إلى توافق في الحالة الليبية، طبق قوله.

وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية دعم الدوحة لإجراء الانتخابات في ليبيا باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، بحسب تعبيره.