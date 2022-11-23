لعلاجهم بالخارج.. «الدبيبة» يشكل لجنة لمتابعة 60 طفل مصاب بالسرطان

أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بتشكيل لجنة مُستعجلة لمتابعة 60 حالة من حالات سرطان الأطفال في مدينة بنغازي وإيفاد الحالات الخطيرة للخارج.

جاء ذلك خلال إطلاق مشروع شفاء لتنظيم علاج السرطان في ليبيا، بحضور رئيس جهاز دعم وتطوير العلاج بالداخل والخارج، ومدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، حيث أصدر الدبيبة قرارا بإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان التي ستكون مُستقلة إداريًا وماليًا.

وذكر المكتب الإعلامي للحكومة أنّ الهيئة تهدف إلى وضع السياسات والخطط والبرامج اللازمة لمكافحة السرطان ومتابعة تنفيذها، واتخاذ الإجراءات لتوطين علاج المرضى بالداخل،.

وأكّد المكتب الإعلامي على ضم كل مراكز السرطان لتكون تابعة لها، وإعداد قاعدة بيانات لتحديد الاحتياجات الضرورية من الأدوية والأجهزة اللازمة.

وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك قد تابع مع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك، تقرير الإنفاق العام للحكومة من بداية يناير حتى نهاية أكتوبر.